EQS-News: Intershop erzielt positives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2024

Operatives Ergebnis (EBIT) mit 0,6 Mio. Euro positiv (Vorjahr: -1,5 Mio. Euro)

Umsatzwachstum von 4 % auf 29,7 Mio. Euro

Cloud-Umsatz wächst um 30 %, alle Cloud-Kennzahlen verbessert

Servicegeschäft durch komplexe Großprojekte belastet Jena, 23. Oktober 2024 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz in Höhe von 29,7 Mio. Euro erzielt und liegt damit 4 % über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 28,6 Mio. Euro). Die Erlöse des strategisch wichtigen Cloud-Geschäfts stiegen dabei um 30 % auf 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 11,8 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um zehn Prozentpunkte auf 51 % (Vorjahr: 41 %). Der Cloud-Auftragseingang verzeichnete ein Wachstum von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag bei 14,7 Mio. Euro (Vorjahr: 13,9 Mio. Euro). Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) erhöhte sich zum 30. September 2024 auf 19,1 Mio. Euro, was einem Wachstum von 15 % entspricht (Vorjahr: 16,6 Mio. Euro). Der Net New ARR erhöhte sich mit einem Wachstum von 44 % deutlich auf 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Auch die Cloud-Marge stieg von 57 % auf 66 % in den ersten neun Monaten. Die Umsätze aus dem Geschäft mit Lizenzen und Wartung erhöhten sich um 14 % auf 7,3 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro). Diese Umsatzsteigerung resultiert aus dem Lizenzgeschäft, welches sich auf 2,1 Mio. Euro durch Nachlizenzierungen von Bestandskunden gegenüber dem Vorjahr erhöhte. Die Serviceumsätze blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück: Nach den ersten neun Monaten 2024 sanken diese um 32 % auf 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 10,5 Mio. Euro). Grund dafür waren im vergangenen Jahr begonnene Großprojekte, die sich als deutlich komplexer und ressourcenintensiver herausgestellt haben als zunächst angenommen. Das Bruttoergebnis vom Umsatz erhöhte sich im Berichtszeitraum um 14 % auf 13,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,1 Mio. Euro). Die Bruttomarge stieg um fünf Prozentpunkte auf 47 %. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge reduzierten sich im Berichtszeitraum auf 13,3 Mio. Euro (Vorjahr: 13,6 Mio. Euro). Im Bereich Forschung und Entwicklung sanken die Kosten um 9 % auf 4,7 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % auf 5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 6,2 Mio. Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit 2,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr und betrug 0,6 Mio. Euro nach den ersten neun Monaten des Jahres 2024 (Vorjahr: -1,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Berichtszeitraum ebenfalls deutlich auf 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge stieg auf 10 % (Vorjahr: 4 %). Auch das Periodenergebnis (Ergebnis nach Steuern) verbesserte sich im Vorjahresvergleich und lag nach Ende des dritten Quartals 2024 bei 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: -1,9 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 0,02 Euro entspricht (Vorjahr: -0,13 Euro). Das Eigenkapital erhöhte sich zum Zwischenbilanzstichtag auf 11,6 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 11,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 32 % über dem Niveau zum Jahresende 2023 von 30 %. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag nach Ende des dritten Quartals 2024 bei -0,9 Mio. Euro nach 0,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und wurde im Wesentlichen von einem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beeinflusst. Die liquiden Mittel verringerten sich im Berichtszeitraum auf 6,4 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 10,0 Mio. Euro). Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: „Wir konnten in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 nicht nur den positiven Trend in unserem Cloud-Geschäft erfolgreich fortsetzen, sondern auch ein positives EBIT erzielen. Es hat sich gezeigt, dass neben dem Neukundengeschäft eine solide Bestandskundenbasis zum Umsatz- und Ergebniszuwachs beiträgt. Wir blicken deshalb vorsichtig optimistisch auf das Jahresende und sind trotz herausfordernder Bedingungen, insbesondere im Servicebereich, mit Blick auf unsere Neugeschäftspipeline und unsere gute Entwicklung in den ersten neun Monaten zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen.“ Intershop erwartet für das Gesamtjahr 2024 sowohl beim Cloud-Auftragseingang (Vorjahr: 19,7 Mio. Euro) als auch beim Net New ARR (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro) eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus werden ein moderates Wachstum der Umsatzerlöse (Vorjahr: 38,0 Mio. Euro) und ein ausgeglichenes operatives Ergebnis (EBIT) prognostiziert. Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2024 ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar. Kontakt:

