EQS-News: InTiCa Systems SE: Strategische Ausweitung des Produktportfolios und Neupositionierung der Segmente

EQS-News: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges

InTiCa Systems SE: Strategische Ausweitung des Produktportfolios und Neupositionierung der Segmente



18.07.2024 / 16:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



InTiCa Systems SE: Strategische Ausweitung des Produktportfolios und Neupositionierung der Segmente Segment „Automotive“ wird zu „Mobility“ Nutz- und Spezialfahrzeuge, Zweiräder sowie Schienen- und Luftverkehr als zusätzliche Zielmärkte Auch Segment Industry & Infrastructure wird ausgebaut

Passau, 18. Juli 2024 – Die InTiCa Systems SE (Prime Standard, ISIN DE0005874846, Ticker IS7), ein führender Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen, gibt die Umbenennung des Segments “Automotive” in “Mobility” bekannt. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die zukunftsorientierte Vision des Unternehmens und eröffnet neue Marktzugänge. Bereits im Bericht für das Geschäftsjahr 2023 hatte der Vorstand angekündigt, die Kompetenzen als Lösungsanbieter auf weitere Marktbereiche auszudehnen, um die Abhängigkeiten von einzelnen Produkten und Industriefeldern zu reduzieren. Neben dem bestehenden Automotive-Geschäft, das fortschrittliche Lösungen für die Automobilindustrie, inklusive E-Mobilität und autonomem Fahren umfasst, beinhaltet das neue Segment künftig innovative Elektronikkomponenten für Nutzfahrzeuge, Busse, Zweiräder oder E-Bikes. Auch in Spezialfahrzeugen aus den Bereichen Baumaschinen und Landwirtschaft sowie in Trailern unterschiedlichster Gattungen sollen die innovativen Lösungen der InTiCa zum Einsatz kommen. Zudem ist geplant den Schienenverkehr und die Luftfahrt als neue Zielmärkte zu adressieren. Mit der Einführung des Begriffs “Mobility” wird diese Bandbreite der Aktivitäten präziser dargestellt. Indem das bisherige Automotive-Geschäft“ vollständig im neu benannten Segment „Mobility“ integriert ist, sind Vergleichbarkeit und Kontinuität der Segmentzahlen gewährleistet. Nicht umbenannt, aber ebenfalls strategisch ausgebaut, wird das zweite Segment “Industry & Infrastructure”. Hier liegt der Fokus auf Technologien für Frequenzumrichter und Wechselrichter sowie auf EMV-Filtertechnik. Auch in diesem Segment soll das Produktangebot zielgerichtet erweitert werden, um neue Branchen und Anwendungsbereiche bedienen zu können. Ausgehend vom spezifischen Know-how im Bereich von Induktivitäten wurde bereits 2023 mit der Entwicklung erster Spezialprodukte für Industrieanlagen oder Medizintechnik begonnen. Die InTiCa Systems SE ist überzeugt, dass diese Neuausrichtung die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und das Unternehmen optimal für ein zukünftiges Wachstum positioniert. InTiCa Systems SE Der Vorstand

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0 FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15 MAIL investor.relations@intica-systems.com Über InTiCa Systems: Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

18.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com