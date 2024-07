EQS-News: Letzter Handelstag BAVARIA Industries Group AG am 19. Juli

EQS-News: BAVARIA Industries Group AG / Schlagwort(e): Delisting/Aktienrückkauf

Letzter Handelstag BAVARIA Industries Group AG am 19. JuliDer Vorstand der BAVARIA Industries Group AG („Gesellschaft“; ISIN: DE0002605557/ Freiverkehr / Basic Board) hat zum 22.7.2024 die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt (sog. Delisting). Am 22.07.2024 wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr eingestellt. Bis dahin haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien zu handeln.

