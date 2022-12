EQS-News: LS telcom AG gewinnt weiteren Auftrag auf dem afrikanischen Kontinent

EQS-News: LS telcom AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Lichtenau, Baden-Württemberg, 21. Dezember 2022 LS telcom gewinnt weiteren Auftrag auf dem afrikanischen Kontinent Vertrag über Lieferung eines Spektrum-Monitoring und -Management-Systems mit Regulierungsbehörde für Informations- und Kommunikationstechnologie in Sambia (ZICTA) unterzeichnet. Lichtenau, 21.12.2022 LS telcom hat sich im Rahmen einer internationalen Ausschreibung erfolgreich durchgesetzt und sich ein weiteres Großprojekt auf dem afrikanischen Kontinent gesichert. Mit der Regulierungsbehörde für Informations- und Kommunikationstechnologie in Sambia wurde ein Vertrag über die Lieferung eines landesweiten Spektrum-Monitoring-Systems sowie eines Spektrum-Management-Systems mit einer Gesamtsumme von EUR 4,7 Mio. unterzeichnet. Das angebotene Spektrum-Monitoring-System basiert auf der bewährten LS OBERVER Plattform und umfasst u. a. Monitoring-Feststationen an mehreren Standorten in Sambia, Monitoring-Fahrzeuge als auch transportable Monitoring-Geräte, die allesamt von einem zentralen Monitoring-Kontroll-Zentrum überwacht und gesteuert werden. Mit mySPECTRA wird die weltweit führende System-Lösung für Spektrum-Management implementiert. Im Rahmen des Projektes werden relevante Lizenzierungsprozesse digitalisiert und automatisiert. Zudem wird ein Online-Portal bereitgestellt, welches es Lizenz-Antragstellern zukünftig erlaubt Anträge online zu stellen und fällige Lizenzgebühren online zu bezahlen. Wir sind überaus glücklich mit ZICTA eine weitere Regulierungsbehörde als Neukunde bei LS telcom begrüßen zu dürfen. Mit den angebotenen System-Lösungen sowie unserer Erfahrung bei der Implementierung von derlei Systemen, sind wir davon überzeugt ZICTA die notwendigen Werkzeuge bereitzustellen, um die wertvolle Ressource Funkspektrum effizient und effektiv managen zu können so Vorstandssprecher Dr. Georg Schöne. Mit dem ganzheitlichen Ansatz eines vollständig integrierten Spektrum-Monitoring und -Management-Systems sieht sich ZICTA bestens aufgestellt, um den zukünftigen Anforderungen hin zu einer vernetzen und digitalen Gesellschaft aus regulatorischer Perspektive gerecht zu werden. Mit dem unterzeichneten Vertrag bestätigt LS telcom seine führende Rolle auf dem afrikanischen Markt für Regulierungsbehörden.

