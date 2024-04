EQS-News: MHP Hotel AG verzeichnet starkes erstes Quartal 2024 mit positivem Ausblick

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MHP Hotel AG verzeichnet starkes erstes Quartal 2024 mit positivem Ausblick



18.04.2024 / 08:00 CET/CEST

Hotelumsatz im ersten Quartal 2024 um 7 % auf 28,4 Mio. Euro gestiegen (Q1 2023: 26,6 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis erreicht 188 Euro, stabil zu Vorjahres Niveau (Q1 2023: 189 Euro)

Belegungsquote des Hotel Portfolios bei 65 %, übertrifft Q1 2023 deutlich (60 %)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) mit 122 Euro deutlich über Vorjahr (Q1 2023: 114 Euro)

Anhaltend hohe Nachfrage und bevorstehende Großereignisse sorgen für optimistischen Ausblick München, 18. April 2024 – Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24), setzt ihre positive Entwicklung fort und berichtet über ein starkes erstes Quartal 2024. Der Betreiber von derzeit neun Hotels im Premium und Luxus Segment meldet mit 65 % eine deutlich über dem Vorjahreswert (60 %) liegende Belegungsquote. Die hohe Auslastung wurde bei einem stabilen durchschnittlichen Zimmerpreis erreicht. Dieser belief sich im ersten Quartal 2024 auf durchschnittlich 188 Euro (Q1 2023: 189 Euro). Die zentrale Performance-Kennzahl RevPar lag somit im ersten Quartal 2024 mit 122 Euro deutlich über dem Vorjahr (Q1 2023: 114 Euro). Der Gesamtumsatz im ersten Quartal 2024 erhöhte sich um 7 % auf 28,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Der F&B-Umsatz stieg um 8 %, während der Logis-Umsatz um 7 % zunahm. Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): „Die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 spiegeln unsere starke Position im Premium- und Luxussegment wider. Die anhaltend hohe Nachfrage und die bevorstehenden Großereignisse, wie die Fußball-Europameisterschaft und der Mega-Konzert-Sommer in München, stimmen uns sehr positiv für das laufende Geschäftsjahr.“ Erwarteter Hochbetrieb im Sommer: Großereignisse treiben Nachfrage

Die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli, bei der Spiele in allen deutschen Hotelstandorten der MHP Hotel AG ausgetragen werden, sowie der Mega-Konzert-Sommer in München versprechen eine zusätzliche Übernachtungsnachfrage durch nationale und internationale Gäste. Weitere Highlights des zweiten Quartals umfassen die geplante Eröffnung des Koenigshof in München. Des Weiteren befindet sich MHP in exklusiven Gesprächen mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) über die Anmietung und den zukünftigen Betrieb des Hotel am Schlossgarten in Stuttgart. Die Verhandlungen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium und sollen noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden. Geplant ist eine umfassende Revitalisierung des Hotels mit anschließender Wiedereröffnung als Mitglied der Autograph Collection von Marriott International im Jahr 2027. Beide Hotelentwicklungen werden dazu beitragen, MHPs Positionierung als Preisführer im deutschen Hotelmarkt weiter auszubauen. Michael Wagner, Vorstand (COO): „Die bevorstehende Eröffnung des Koenigshof und die exklusiven Gespräche zur Übernahme des Hotel am Schlossgarten in Stuttgart unterstreichen unsere Expansionsstrategie und unseren Anspruch, außergewöhnliche Hotelerlebnisse zu bieten.“ Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP Gruppe im ersten Quartal 2024 sind unter https://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich wird im Sommer 2024 eröffnet, das Conrad Hamburg voraussichtlich im Jahr 2025. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

