EQS-News: Mynaric gibt Teilnahme an bevorstehender Investorenkonferenz bekannt

MÜNCHEN, 9. November 2023 – Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) gab heute bekannt, dass CFO, Stefan Berndt-von Bülow, an der folgenden Investorenkonferenz teilnehmen wird: Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt am Main, Deutschland 27. - 29. November 2023 Weitere Informationen, einschließlich Details zu den öffentlichen Webcasts dieser Veranstaltungen, finden Sie auf der Mynaric-Investor-Relations-Website unter www.mynaric.com/investor-relations/calendar/. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

