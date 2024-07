EQS-News: Nakiki bleibt Nakiki

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

Die Nakiki SE freut sich bekannt zu geben, dass der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beschlossen hat, die etablierte Marke Nakiki weiterhin als Firmennamen zu führen. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen in die Marke und die positive Resonanz am Markt.Andreas Wegerich, Vorstandsvorsitzender der Nakiki SE, meint hierzu: „Der Name Nakiki ist mittlerweile an der Börse gut etabliert. Wir sehen täglich starke Umsätze in der Aktie und erhalten zahlreiche Finanzierungsanfragen, ohne dass wir große Werbemaßnahmen ergreifen müssen.“Ursprünglich war eine Umbenennung in „Legal Finance Holding SE“ geplant, jedoch hat der Vorstand nun entschieden, die bewährte Marke Nakiki beizubehalten.Nakiki bleibt Nakiki.NAKIKI SEJohnsallee 3020148 HamburgTelefon: +49 40 285 304 23-0Internet: https://nakikifinance.com/E-Mail: info@nakikifinance.comHandelsregister: AG München HRB 228000WKN: WNDL30ISIN: DE000WNDL300

