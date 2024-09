EQS-News: NEON EQUITY: swisspartners Versicherung beteiligt sich mit mehr als 25 Prozent

EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

NEON EQUITY: swisspartners Versicherung beteiligt sich mit mehr als 25 Prozent



20.09.2024

NEON EQUITY: swisspartners Versicherung beteiligt sich mit mehr als 25 Prozent Frankfurt, 20. September 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408) begrüßt mit der swisspartners Versicherung AG (swisspartners Versicherung) einen neuen großen Aktionär im Eigentümerkreis des Unternehmens. swisspartners Versicherung hat über die SP1 Equity GmbH mehr als 25 Prozent der Aktien von NEON EQUITY von einem bestehenden Aktionär erworben. Gegenüber NEON EQUITY hat swisspartners Versicherung erklärt, dass die Beteiligung unter strategischen Gesichtspunkten erfolgt und geplant ist, das weitere Wachstum des Unternehmens aktiv zu unterstützen. Der Vorstand von NEON EQUITY freut sich über den neuen Aktionär und erwartet aus der Erweiterung des Eigentümerkreises positive Impulse für die künftige Unternehmensentwicklung als Impact Investor. swisspartners Versicherung ist Teil der swisspartners Gruppe, einem der führenden unabhängigen Finanzdienstleister und Asset Manager in der Schweiz. Die Gruppe ist zusätzlich zu Vermögensverwaltung, Wealth Services und Versicherungen auch in den Bereichen ESG-Investments sowie Digital Assets aktiv. Bereits vor 15 Jahren wurde zudem der Verein swisspartners Charity gegründet. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

