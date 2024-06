EQS-News: PNE AG verkauft ihre US-Sparte erfolgreich an Lotus Infrastructure Partners

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE AG verkauft ihre US-Sparte erfolgreich an Lotus Infrastructure Partners



06.06.2024 / 17:59 CET/CEST

Corporate News PNE AG verkauft ihre US-Sparte erfolgreich an Lotus Infrastructure Partners US Investor übernimmt Gesellschaft und Projektpipeline

PNE konzentriert sich auf das Wachstum als Stromerzeuger in Europa Cuxhaven, 06. Juni 2024 – Die PNE AG hat ihr US-Geschäft an den US-amerikanischen Investor Lotus Infrastructure Partners verkauft. Das Geschäft umfasst sowohl die Gesellschaft PNE USA, Inc. mit Sitz in Chicago als auch die Projektepipeline. Diese besteht derzeit aus 18 Windenergie-, Photovoltaik und Energiespeicher-Projekten mit einer Gesamtleistung von über 3 Gigawatt in verschiedenen Entwicklungsphasen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Es erfolgte eine Anzahlung. Der Großteil der weiteren Zahlungen erfolgt erfolgsabhängig von den Projektfortschritten. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, sagt: „Wir freuen uns, dass wir einen im Energiebereich erfahrenen Partner gefunden haben, der unser Geschäft einschließlich der Projektpipeline übernehmen wird. Das Geschäft ist gut für unsere Kollegen in den USA, denn sie können die von ihnen initiierten Projekte weiterentwickeln und zu einem Erfolg führen. Gleichzeitig ist dies ein guter Tag für die PNE AG. Wir können uns nun auf das weitere Wachstum als Independent Power Producer (IPP) in Europa konzentrieren.“ Hier will PNE den Erlös investieren, um die Ziele der Unternehmensstrategie Scale up 2.0 zu erreichen, die unter anderem einen massiven Ausbau des Eigenbetriebsportfolios in Europa vorsehen. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDax geführt. Seit über 25 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt: PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 – 7 18 - 453

