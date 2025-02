HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 22,80 auf 23,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer habe gerade mal einen Tag nach einem optimistischen Ausblick auf 2025 die operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2024 erhöht, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dementsprechend habe auch er seine Schätzungen nach oben revidiert./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





