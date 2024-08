EQS-News: Quartalsbericht

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Quartalsbericht



31.07.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



31. Juli 2024 Quartalsbericht EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein vertikal integriertes Unternehmen zur Entwicklung von Batterieanodenmaterialien, freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für das am 30. Juni 2024 endende Quartal vorzulegen. Highlights EXTRAHIEREN EcoGraf Naturgraphit-Projekte KfW IPEX-Bank für UFK-Darlehen von bis zu 105 Mio. US-Dollar für den Bau des Epanko-Graphitprojekts mandatiert

Due-Diligence-Besuche vor Ort im Juni durch KfW IPEX-Bank, Euler Hermes und technische, ökologische und soziale Berater

Front-End-Engineering-Design (FEED)-Studie ist zu etwa 94 % abgeschlossen

Die Erzreserve von Epanko wurde auf 14,3 Mio. Tonnen mit 8,8 % Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) für 1,25 Mio. Tonnen enthaltenen Graphits erhöht, was einer Steigerung des enthaltenen Graphits um 29 % entspricht (Meldung vom 25. Juli 2024)

Steigerung der nachgewiesenen Erzreserven um 110 %, wobei branchenführende 82 % der gesamten Erzreserven als nachgewiesen eingestuft sind, was das Vertrauen in metallurgische Faktoren wie Prozessausbeute, Flockengrößenverteilung und Konzentratgehalte erhöht

Neues Minendesign abgeschlossen. Zunächst 18-jährige Lebensdauer der Mine (LOM) für das Basisszenario, mit zusätzlichen Mineralressourcen, die eine schrittweise Erweiterung auf bis zu 300.000 tpa ermöglichen (Meldung vom 28. April 2023)

Das neue Minendesign setzt die Strategie „Oxidisches Erz zuerst“ um und bietet erhebliche betriebliche Vorteile wie einen erhöhten Anfangsdurchsatz, einen kostengünstigeren Abbau und ein LOM-Abbauverhältnis von 0,3:1 Aktualisierter Umsiedlungsaktionsplan (RAP) fortgesetzt

Die Erteilung der Speziellen Bergbaulizenz (Special Mining Licence SML) erfolgt im Rahmen des Verfahrens der tansanischen Regierung; sobald die SML erteilt ist, wird sie die bestehende Lizenz ersetzen

Teilnahme am nachhaltigen und innovativen Forschungsprogramm von Amira Global für Abraumdämme. Dieses zielt darauf ab, durch Wiederverwendung von Abraumhalden und deren Aufwertung zu nützlichen Bauindustrieprodukten Minenrückstände zu eliminieren, Abfall zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern AUFWERTEN EcoGraf™-Batterieanodenmaterial Die hochmoderne Produktqualifizierungsanlage (PQF) wurde erfolgreich in Betrieb genommen, die Zuverlässigkeitsprüfungen/Erstbefüllungen sind abgeschlossen, so dass die Systeme für den Beginn der kommerziellen Kampagnen bereitstehen Unabhängige Benchmarking-Studie abgeschlossen, welche die Kostenvorteile des EcoGraf HFfree™-Verfahrens bestätigt

Persönliche Treffen mit europäischen Finanzinstitutionen zur Unterstützung der Entwicklung der Mid-Stream-Anlage für sphärischen Graphit in Tansania und der Downstream-Reinigungsanlage

EcoGraf hat einen Antrag auf Änderung seiner Ansprüche in Bezug auf seine australische Patentanmeldung in eine gewährbare Form gestellt. Der Änderungsantrag wird derzeit bei IP Australia bearbeitet.

Zusammenarbeit mit dem australischen Verteidigungsministerium mit der Bereitstellung von EcoGraf-Produktmustern zur Bewertung

Fortsetzung der Gespräche mit Batteriemarktteilnehmern über die Einrichtung von EcoGraf HFfree™-Reinigungsanlagen im kommerziellen Maßstab in den wichtigsten globalen Batterieregionen Europa, Asien und Nordamerika RECYCLEN EcoGraf™-Anodenmaterial-Recycling Fortsetzung der Testarbeit mit Batterieherstellern und OEMs von Elektrofahrzeugen

Weiterentwicklung der Möglichkeit, das Anodenrecycling bis zur Pilotfähigkeit voranzutreiben, um Kunden mit größeren Volumina zufrieden zu stellen und das Verfahrensfließbild zu demonstrieren UNTERNEHMEN AngloGold Ashanti unterzeichnete eine Gold -Farm-in-Vereinbarung über 9,0 Mio. US-Dollar (13,5 Mio. AUD)

Unternehmenspräsentationen während des Quartals: - Tansanische Veranstaltung auf dem EU-Treffen für kritische Rohstoffe beim „EIT Raw Materials“-Gipfel in Brüssel im Mai - Mineral Security Partners, organisiert vom US-Außenministerium, mit Positionierung des Unternehmens für die Beantragung von US-Zuschüssen und Darlehensfinanzierung für seine HFfree-Reinigungsanlage Der US-Präsident hat Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge, Batterien, Batteriekomponenten und kritische Rohstoffe angekündigt. Dazu gehören auch Anodenmaterialien, wobei der Zollsatz für Naturgraphit von Null auf 25 % im Jahr 2026 steigt. (Siehe https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases )

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases Barmittel und Einlagen in Höhe von 25,5 Millionen AUD zum 30. Juni 2024 Zusammenfassung der Geschäftstätigkeit EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien auf, um hochreine Graphitprodukte für die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien und fortschrittliche Fertigungsverfahren herzustellen. Bis heute wurden über 30 Millionen US-Dollar investiert, um ein hochattraktives Graphitabbau- und nachgelagertes Geschäft aufzubauen, das Folgendes umfasst: Graphitmine Epanko in Tansania;

Anlage für sphärischen Graphit in Tansania; und

EcoGraf HFfree™-Reinigungsanlagen in unmittelbarer Nähe zu den Herstellern von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für spezielle industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Mithilfe seiner umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie wird das Unternehmen den Flockengraphit veredeln, um Hochleistungs-Batterieanodenmaterial mit 99,95 % Kohlenstoff zu produzieren. Mit diesem werden Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika beliefert werden, während die Welt auf saubere, erneuerbare Energien umstellt. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Barmittel Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über Barmittel und Einlagen in Höhe von 25,5 Mio. AUD. Einzelheiten zum Cashflow während des Quartals sind im beigefügten Anhang 5B aufgeführt. Die Evaluierungs- und Explorationsausgaben beliefen sich im Quartal auf 1,8 Mio. AUD, die vor allem im Zusammenhang mit den in den obigen Abschnitten beschriebenen Aktivitäten bei Epanko angefallen sind. Während des Quartals wurden keine Bergbauproduktions- und Erschließungsaktivitäten durchgeführt. Die Zahlungen in Höhe von 183.000 AUD, die während des Quartals an verbundene Unternehmen geleistet wurden (siehe Punkt 6 in Anhang 5B), betrafen die Vergütung der Direktoren. Aktienkapital Zum Quartalsende befanden sich 454.031.819 voll eingezahlte Stammaktien und 14.457.680 nicht börsennotierte Incentive-Performance-Rechte im Umlauf. Investor Relations Über die Aktivitäten des Unternehmens wurde im Laufe des Quartals in einer Reihe von Nachrichtenkanälen berichtet. Veröffentlichtes Unternehmensvideo: www. youtube /xSY4RiXmNW4 Bevorstehende Konferenzen AKBC 45th AKBC – Joint Meeting 1.–3. September 2024, Perth, Australien Africa Down Under 4.–6. September 2024, Perth, Australien Batteries Event 16.–18. Oktober 2024, Lyon, Frankreich Mines and Money @ IMARC 29.–31. Oktober, Sydney, Australien Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung des englischen Quartalsberichts. Nur der englische Bericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Den vollständigen Bericht finden Sie auf 2754530.pdf (ecograf.com.au)

31.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com