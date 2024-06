EQS-News: RIXX Invest AG verzeichnet im April signifikante Produktionssteigerung bei Rattlesnake Oil and Gas LLC

EQS-News: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Umsatzentwicklung

RIXX Invest AG verzeichnet im April signifikante Produktionssteigerung bei Rattlesnake Oil and Gas LLC



Berlin, 3. Juni 2024. Die RIXX Invest AG, Berlin, berichtet über eine deutliche Steigerung der Produktionsumsätze ihrer Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, USA, im April 2024. Im Produktionsmonat April wurden insgesamt 1.845,47 Barrel Erdöl gefördert, was Netto-Fördererlöse von 149.825 USD ergab. Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug 85,07 USD je Barrel WTI.



Im Vergleich zu den Vormonaten zeigt sich eine kontinuierliche positive Entwicklung: Im Januar erzielte die Gesellschaft Netto-Fördererlöse von 86.587 USD, im Februar 98.997 USD und im März 107.113 USD. Diese Steigerung ist auf die kontinuierlichen Investitionen in die Infrastruktur zurückzuführen, wodurch sowohl die Produktionskapazitäten als auch die Effizienz der Ölförderung deutlich verbessert wurden.



Die RIXX Invest AG hatte die Rattlesnake Oil and Gas LLC Ende August 2023 übernommen und seither kontinuierlich in die Modernisierung und Erweiterung der Fördergebiete investiert. Die Fördergebiete in Texas erstrecken sich über rund 5.700 Hektar und bieten das Potenzial zur Reaktivierung von bis zu 200 bestehenden, jedoch größtenteils noch inaktiven Erdölförderquellen.



Erklärung zu Abrechnungen und Abgrenzungsfaktoren

Die Förderung erfolgt in Tanks, die, sobald sie vollständig gefüllt sind, abgeholt und abgerechnet werden. Da die Kapazität der Lastwagen, die das produzierte Öl abholen, begrenzt ist, können Unterschiede in der Höhe der monatlichen Abrechnungen auftreten. Beispielsweise kann ein Tank am fünften eines Monats voll sein und wieder am 20., also genau vor der Abrechnung. Wenn er jedoch erst am 25. voll ist, fällt dies in den nächsten Abrechnungsmonat. Diese Faktoren können zu Schwankungen in den monatlichen Abrechnungen führen.



Ausblick

Es ist zu beachten, dass die Förderergebnisse im kommenden Abrechnungsmonat Mai nicht so hoch sein werden, da sich derzeit sechs der 30 Bohrlöcher in der turnusmäßigen Wartung befinden.



Die RIXX Invest AG plant weiterhin Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung der Förderkapazitäten, um das volle Potenzial ihrer Erdölfördergebiete auszuschöpfen und nachhaltig zum Wachstum des Unternehmens beizutragen.





