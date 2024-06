EQS-News: Schulte-Schlagbaum AG: SAG Aufsichtsrat bestellt Thomas Golatta zum Vorstandsmitglied

EQS-News: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Schulte-Schlagbaum AG: SAG Aufsichtsrat bestellt Thomas Golatta zum Vorstandsmitglied



24.06.2024

Thomas Golatta wird zum 01.07.2024 Vorstand und übernimmt die Digitale Sparte der SAG sowie die Verantwortungsbereiche F&E, IT und Marketing. Die Besetzung erfolgt bewusst aus den eigenen Reihen, Thomas Golatta ist bis dato als Direktor F&E im Management Board der Gruppe tätig.



Die Schulte-Schlagbaum-Gruppe (SAG) setzt ihre organisatorischen Neuausrichtung der Führungsstruktur fort und beruft zum 01.07.2024 Thomas Golatta in den Vorstand.



Thomas Golatta, erfahrener Unternehmer und Manager aus der Digitalbranche, ist bereits seit 01.01.2024 bei der SAG und verantwortet bis dato den Bereich „Forschung & Entwicklung“.



„Wir konnten Thomas Golatta in den vergangenen sechs Monaten besser kennenlernen, und mit der Empfehlung des Vorstands Johannes Weißbach sprechen wir Herrn Golatta einstimmig unser Vertrauen aus. Die Besetzung des Postens aus den eigenen Reihen entspricht ganz unserer Philosophie. Wir gehen damit einen entscheidenden Schritt Richtung Zukunft und ich freue mich sehr, Thomas Golatta als weiteres Mitglied im Vorstand begrüßen zu können. Bei seiner Bestellung war für uns neben seiner fachlichen Expertise im Digitalbereich auch ganz besonders seine unternehmerische Leidenschaft entscheidend", unterstreicht der Aufsichtsratsvorsitzende Vaios Kastanis die Entscheidung.



Der Vorstand Johannes Weißbach arbeitet gezielt an der personellen Neuausrichtung der Unternehmensgruppe. Zukünftig verantwortet er auf dieser Ebene nun bis auf Weiteres den gesamten kaufmännischen Bereich und den mechanischen Produktionsbereich. Thomas Golatta wird als Vorstand die digitalen Lösungen der Gruppe verantworten.







Kontakt:

Sven Gill

Kaufmännischer Direktor

Tel: +49 2051 2086-0

