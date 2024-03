EQS-News: SMC Research stuft NAGA aufgrund der bevorstehenden Fusion mit Capex.com auf 'Speculative BUY' mit hohem Kurspotenzial

EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Research Update

SMC Research stuft NAGA aufgrund der bevorstehenden Fusion mit Capex.com auf "Speculative BUY" mit hohem Kurspotenzial SMC Research setzt Kursziel von EUR 1,40 pro Aktie

Die Fusion mit Capex.com wird voraussichtlich zu erheblichen Kosten- und Produktsynergien führen Hamburg, 13. März, 2024 – Die Analysten von SMC Research empfehlen in ihrer aktuellen Studie über die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One-Finanz-Super-App NAGA, “Speculative Buy” (zuvor "HOLD") mit einem Kursziel von EUR 1,40. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Research Reports entsprach dies, basierend auf einem Aktienkurs von EUR 0,65, einem starken Aufwärtspotenzial von rund 115%. Das Kursziel impliziert eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von EUR 318 Mio. nach Abschluss des geplanten Zusammenschlusses mit Capex.com. Der Vollzug des Zusammenschlusses wird für das zweite Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 12. April 2024 sowie aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Der Bericht von SMC Research kann hier abgerufen werden.

### Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

