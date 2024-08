EQS-News: TAG - Zahlen des ersten Halbjahres 2024

EQS-News: Turbon AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

22.08.2024

Corporate News der Turbon AG

Turbon AG - Zahlen des ersten Halbjahres 2024 und Ausblick

Der Turbon Konzern hat im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 27,7 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: 29,7 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 1,1 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: 1,2 Millionen Euro) erzielt. Damit blieben Umsatz und Ergebnis vor Steuern etwas hinter der im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 gegebenen Prognose zurück.

Im Segment Turbon.Electrics/Electronics (Turbon.E/E) spüren wir aufgrund der noch bestehenden Abhängigkeit von Kunden im deutschsprachigen Raum und insbesondere in Deutschland, die aktuell sehr schwache und teils rückläufige gesamtwirtschaftliche Entwicklung: Die Umsätze im ersten Halbjahr 2024 betrugen 14,4 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: 16,3 Millionen Euro). Der geringere Umsatz schlägt sich auch in einem deutlich niedrigeren Ergebnis vor Steuern nieder: Das Ergebnis vor Steuern betrug im Segment Turbon.E/E 0,6 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: 1,2 Millionen Euro). Positiv ist festzuhalten, dass wir im zweiten Quartal 2024 die Produktion an unserem neuen Produktionsstandort für Electronic Manufacturing Services in Rumänien aufnehmen konnten. Mit diesem Standort adressieren wir nicht nur den Bedarf nach maschineller Fertigung von elektronischen Baugruppen in größeren Losen, sondern gleichermaßen den Bedarf nach sehr komplexen, teils ausschließlich auch manuell herzustellenden elektronischen Baugruppen. Aufgrund des mittlerweile in Deutschland in vielen Branchen bestehenden Kostendrucks in der Produktion sehen wir derzeit auch einen Bedarf an Lohnfertigungsleistungen (Outsourcing), den wir angesichts der bereits vorhandenen und gegebenenfalls kurzfristig erweiterbaren Kapazitäten adressieren können. Für den Bereich Assembly sind wir neben unserem bestehenden, traditionellen Geschäft mit ersten potenziellen Kunden über Montageleistungen größeren Umfangs im Gespräch. Als Reaktion auf die der allgemeinen Marktentwicklung folgenden gesunkenen Umsätze haben wir ein Projekt zur deutlichen Stärkung des Vertriebs initiiert, das Ende des dritten Quartals beginnen wird. Ziel des Projektes ist die kurz- und mittelfristige Gewinnung von neuen Kunden in Deutschland und insbesondere weiteren Ländern, um landesspezifische Konjunkturrisiken künftig besser auffangen zu können.

Im Segment Turbon.Consumables betrug der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 9,1 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: 9,1 Millionen Euro) trotz in anderen Bereichen des Nahen Ostens bestehender Konflikte. Das Ergebnis vor Steuern im Segment Turbon.Consumables konnten wir deutlich auf 0,8 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: 0,5 Millionen Euro) steigern. Die Strategie, uns als Single Source Supplier für die gesamte Region aufzustellen, findet immer mehr Beachtung. Es gelingt uns zunehmend, das Portfolio selbst hergestellter Produkte um andere, von uns nicht hergestellte Produkte zu erweitern. Wir haben erste Kunden gewinnen können, die ausschließlich von uns nicht hergestellte Produkte kaufen. Dabei spielen unsere sehr erfahrene und bewährte Beschaffung sowie die große geografische Abdeckung in der gesamten Region zentrale Rollen. Während viele unserer (lokalen) Wettbewerber lediglich in einzelnen Ländern der Region aktiv sind und sein dürfen, können wir den Bedarf eines in mehreren Ländern der Region tätigen Kunden für die gesamte Region decken und seine lokalen Einheiten vor Ort persönlich betreuen.

Im Segment Turbon.Services blieb der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 mit 4,3 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau (erstes Halbjahr 2023: 4,3 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern im Segment Turbon.Services konnten wir leicht auf 0,3 Millionen Euro steigern (erstes Halbjahr 2023: 0,2 Millionen Euro). In den Vereinigten Staaten von Amerika haben wir begonnen, das Dienstleistungsangebot unserer Tochtergesellschaft Clarity Imaging Solutions Inc., das bislang in erster Linie auf die Bereitstellung von großformatigen Druckern (Plotter) begrenzt war, um Etikettenrdrucker und in geeigneten Fällen kleinere Drucker im Rahmen sogenannter Managed Print Services zu erweitern. Im ersten Halbjahr haben wir im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag für die Versorgung eines großen US-amerikanischen Chemieunternehmens mit großformatigen und Etikettendruckern gewinnen können. Die Bestückung der Standorte dieses Kunden mit unseren Druckern hat im Mai begonnen und wird sich noch über die nächsten Monate hinziehen. Bei unserer Tochtergesellschaft berolina Schriftbild GmbH & Co. KG (Spezialist für Managed Print Services) haben wir eine breit angelegte Kundenbefragung im Hinblick auf andere als die bislang angebotenen Dienstleistungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage werten wir derzeit aus und sehen bereits jetzt eine Reihe von Ansatzpunkten für die Erweiterung des Dienstleistungsangebotes.

Im Segment Holding & Sonstige betrug der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 20 tausend Euro (erstes Halbjahr 2023: 29 tausend Euro). Das Ergebnis vor Steuern im Segment Holding & Sonstige betrug im ersten Halbjahr 2024 unverändert minus 0,7 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: minus 0,7 Millionen Euro).

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 haben wir den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 mit 60 bis 62 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Steuern von über 3,0 Millionen Euro prognostiziert. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf halten wir einen Umsatz von 56 bis 60 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 2,5 bis 3,0 Millionen Euro erreichbar.

Der Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2024 kann ab sofort auf unserer Homepage https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx heruntergeladen werden.

Hattingen, 22. August 2024

Turbon AG

Über die Turbon AG

Die Turbon AG mit Sitz in Hattingen, Nordrhein-Westfalen, blickt auf über 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und agiert heute als Managementholding einer breit diversifizierten, international tätigen Unternehmensgruppe. Die Geschäftsaktivitäten der Tochtergesellschaften, an denen die Turbon AG allein oder mehrheitlich beteiligt ist, sind in drei Segmente unterteilt: Turbon.Electrics/Electronics, Turbon.Services und Turbon.Consumables.

Mit Produktions- und Montagestandorten in Deutschland, Rumänien, Tschechien, Dubai und Thailand sowie einer nahezu globalen Vertriebs- und Logistikstruktur, ist die Turbon Gruppe fast weltweit präsent und beschäftigt rund 540 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 30 Ländern. Unser Fokus liegt auf operativer Exzellenz und der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geschäftsmodelle. Zudem identifizieren wir aktiv neue Beteiligungsmöglichkeiten, um durch strategische Partnerschaften, Joint Ventures oder Unternehmensnachfolgen weiteres Wachstum zu generieren.

Kontakt:Sven-Christoph Wendlandt+49 2324 977 2340info@turbon.de