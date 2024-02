EQS-News: The Grounds: Umwandlung der Wandelanleihe in die Unternehmensanleihe 2021/2027 abgeschlossen

EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe

The Grounds: Umwandlung der Wandelanleihe in die Unternehmensanleihe 2021/2027 abgeschlossen



22.02.2024 / 12:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Informationen zum aktuellen Stand der Umwandlung der Wandelanleihe 2021/2024 in die Unternehmensanleihe 2021/2027: Anleihe nach abgeschlossener Umwandlung und extern begründeten Verzögerungen wieder uneingeschränkt handelbar

Berlin, 22.02.2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) informiert darüber, dass die finale Umsetzung der Beschlüsse zur Umwandlung der Wandelanleihe 2021/2024 in die Unternehmensanleihe 2021/2027 nunmehr abgeschlossen werden konnte, nachdem verschiedene – zuvor nicht absehbare – externe Einflüsse die technische Umstellung an den Börsen zunächst verzögert hatten.

Nachdem die Anleihegläubiger in einer Abstimmung ohne Versammlung für die Verlängerung der Laufzeit der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2) um drei Jahre mit modifizierten Bedingungen gestimmt hatten (s. Ad-Hoc-Mitteilung vom 19. Dezember 2023), musste The Grounds zunächst das Ende der Anfechtungsfrist am 19. Januar 2024 abwarten. Anschließend erhielt The Grounds nicht, wie üblich, umgehend nach Ablauf der Anfechtungsfrist die erforderliche Auskunft des zuständigen Gerichts, dass dort keine Anfechtungsklagen vorliegen. Aufgrund von dortigen technischen Schwierigkeiten konnte das Landgericht erst am 9. Februar 2024 bestätigen, dass keine Klage eingereicht wurde und folglich die weitere Umsetzung der Beschlüsse erfolgen kann. Die entsprechenden Unterlagen wurden am 13. Februar 2024 bei Clearstream Banking AG eingereicht und dort unerwartet einer eigenen Prüfung unterzogen.

Darüber hinaus war die Handelbarkeit der Anleihe für einige Wochen eingeschränkt, nachdem die Frankfurter Wertpapierbörse sich offenbar entschieden hatte, die Eintragung und Umsetzung der Beschlüsse abzuwarten, während an anderen Handelsplätzen weiter Kurse gestellt wurden. Inzwischen konnte die Umwandlung bei Clearstream abgeschlossen werden, sodass die Anleihe nach vollzogener Umwandlung wieder uneingeschränkt handelbar ist.

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

