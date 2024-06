EQS-News: Tradegate AG startet eigene Trading-App unter der Marke tradegate.direct

EQS-News: Tradegate AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Produkteinführung

Tradegate AG startet eigene Trading-App unter der Marke tradegate.direct



03.06.2024 / 10:24 CET/CEST

Trading-App für Privatanleger via Smartphone und Web

Aktien, ETPs und Mini Futures ohne Umwege an der Tradegate Exchange handeln

Kostenfreier Handel an der größten Börse für Privatanleger in Europa

Ab sofort im App Store und auf Google Play verfügbar

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank erweitert ihr Dienstleistungsspektrum um den Service tradegate.direct. Sie ermöglicht damit Privatanlegern erstmals den einfachen und gebührenfreien Wertpapierhandel an der Tradegate Exchange. Mehr als 10.000 Wertpapiere aus den Anlageklassen Aktien, ETPs und Mini Futures können so an der liquidesten und umsatzstärksten Privatanlegerbörse Europas ohne Gebühren oder Fremdkosten gehandelt werden. Damit verlängert die Tradegate AG ihre Wertschöpfungskette und ermöglicht Wachstumschancen sowie den Ausbau ihrer verschiedenen Geschäftsfelder.

Die benutzerfreundliche tradegate.direct-App ist ab sofort im App Store und Google Play Store zum Download verfügbar. Die Plattform ist 100 % app-basiert und ermöglicht die mühelose Kontoeröffnung auf allen gängigen mobilen Endgeräten. Im Rahmen des Onboardings werden automatisch zwei Depots bei der Tradegate AG für Trading und Investments eingerichtet. Das dazugehörige Verrechnungskonto unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Bereits heute nutzen Millionen von Privatanlegern über ihre Depotbanken oder Online-Broker den Zugang zur größten Privatanlegerbörse in Europa, der Tradegate Exchange. Dennoch gibt es weiterhin zahlreiche Banken und Neo-Broker, die bislang über keinen Anschluss an die Tradegate Exchange verfügen, sodass ihre Kunden weder die Möglichkeit haben, für ihre Orders direkt die Tradegate Exchange auszuwählen, noch im Rahmen einer Best Execution Policy ihre Order durch Ihre Bank an die Tradegate Exchange zu routen. Tradegate.direct bietet daher ab sofort Privatanlegern als Ergänzung zu ihrer bestehenden Bankverbindung ein Depotkonto, das ausschließlich für den direkten und gebührenfreien Handel an der Tradegate Exchange optimiert ist.

Der neue Service der Tradegate AG wird im Verbund mit drei starken Partnern gewährleistet: Adesso ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und den Betrieb des Kundenfrontends in Form einer App für iOS und Android sowie eines Webfrontends inkl. des dazugehörigen Backends. Avaloq betreibt das Kernbankensystem sowie die Community API, über die das Frontend der adesso mit dem Kernbankensystem verbunden ist. Gleichzeitig hat die tradegate.direct einen Großteil der reinen Banking Operation an die Avaloq ausgelagert, die diesen Service als BPaaS-Modell (Business Process as a Service) erbringt. BNP Paribas ist der Abwicklungspartner für alle Wertpapiertransaktionen und damit verantwortlich für das Clearing, die Abwicklung und Verwahrung.

Verantwortlich für das neue Geschäftsfeld ist Vorstandsmitglied Karsten Haesen, der seit seiner Bestellung am 01.10.2022 das gesamte Projekt betreut hat.

Weitere Einzelheiten sowie eine Demoversion der App sind auf der Webseite der Gesellschaft unter www.tradegate.direct einsehbar.

Über adesso

Die adesso Group ( adesso.de ) ist mit über 9.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2023 von 1,14 Milliarden Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen großen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, in der Türkei und in Indien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch individuelle Beratung, Softwareentwicklung und -integration. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Über 80 Banken in Deutschland vertrauen adesso als Partner auf Augenhöhe.

Über Avaloq

Avaloq (www.avaloq.com ) ist ein Premium-Anbieter von Front-to-Back-Software und -Dienstleistungen für Finanzinstitute weltweit. Zu den Kunden von Avaloq gehören Privatbanken, Vermögensverwalter und Investmentmanager sowie Retail- und Neo-Banken. Avaloq entwickelt Software, die flexibel über Cloud-basierte Software as a Service (SaaS) oder On-Premises eingesetzt werden kann, und bietet Banking Operations als BPaaS-Modell (Business Process as a Service) an. Avaloq ist eine Tochtergesellschaft der NEC Corporation, einem weltweit führenden Unternehmen für die Integration von IT- und Netzwerktechnologien.

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas (www.bnpparibas.de) ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. zehntausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETPs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ‚Berliner Effektenbank‘ exklusives Private Banking.

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: (030) 89 606 -145

E-Mail: chughes@tradegate.de