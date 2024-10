EQS-News: Varengold Bank beendet drittes Quartal mit zufriedenstellendem Ergebnis

EQS-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

EBT bis September: 14,6 Mio. Euro (-29% im Vergleich zum Vorjahr)

Nettoerträge: Rückgang um 21 % auf 39,5 Mio. Euro

Zinsgeschäft: Erfreuliches Wachstum von 5 %

Bestätigung der erwarteten EBT-Spanne 2024: 9 bis 13 Mio. Euro Hamburg, 15.10.2024 – Die Varengold Bank AG [ISIN: DE0005479307] blickt auf ein ereignisreiches drittes Quartal zurück, in dem die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 nachgeholt, Herr Dirk Auerbach als neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt und eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells eingeleitet wurde.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ist es der Bank gelungen, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, auch wenn die Erträge im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Die Nettoerträge beliefen sich auf 39,5 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 49,8 Mio. Euro). Der Verwaltungsaufwand wurde im gleichen Zeitraum um 7,6 Mio. Euro auf 21,2 Mio. Euro gesenkt, sodass das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei soliden 14,6 Mio. Euro lag (Vorjahreswert 20,6 Mio. Euro). Im vierten Quartal sollen zusätzliche Risikovorsorgen gemäß § 340g HGB gebildet werden, wodurch die Bank für das Gesamtjahr 2024 nach wie vor ein Ergebnis vor Steuern zwischen 9 und 13 Mio. Euro erwartet.

Im letzten Quartal dieses Jahres richtet sich unser Fokus neben dem weiteren Ausbau des Kreditgeschäfts im etablierten Segment Marketplace Banking insbesondere auf die Anpassung unseres Geschäftsmodells mit einer Erweiterung um den Bereich ESG-Finanzierungen. Über die Varengold Bank AG

Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank eine Niederlassung in Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Commercial Banking. Während im Commercial Banking unter anderem Trade Finance Transaktionen (z.B. Garantien oder Akkreditive) angeboten werden, liegt der Fokus im Marketplace Banking auf der Zusammenarbeit mit europäischen FinTechs, insbesondere mit Kreditplattformen. Das Leistungsportfolio der Varengold Bank umfasst dabei Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte sowie Fronting Services von banklizenzpflichtigen Produkten / Banking-as-a-Service (BaaS). Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/. Disclaimer

Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)

