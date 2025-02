EQS-News: Viromed Medical AG: Erfolgreiche Umplatzierung von Aktien an strategischen Investor aus der Gesundheitsbranche zur gezielten Beschleunigung des Markteintritts in Europa

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Erfolgreiche Umplatzierung von Aktien an strategischen Investor aus der Gesundheitsbranche zur gezielten Beschleunigung des Markteintritts in Europa



Viromed Medical AG: Erfolgreiche Umplatzierung von Aktien an strategischen Investor aus der Gesundheitsbranche zur gezielten Beschleunigung des Markteintritts in Europa Pinneberg, 5. Februar 2025 – Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65) wurde von ihrem Mehrheitsaktionär (gemeinsam mit seiner Frau) und Vorstand Uwe Perbandt über die außerbörsliche Umplatzierung von insgesamt 1.250.000 Aktien aus seinem Bestand informiert. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden damit Aktien im Volumen von ca. 6,17 % des Grundkapitals der Gesellschaft an einen strategischen Investor aus der Gesundheitsbranche umplatziert. Uwe Perbandt bleibt, gemeinsam mit seiner Frau, Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und unterstützt die künftige Entwicklung der Viromed Medical AG weiterhin uneingeschränkt. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erläutert: „Die Umplatzierung eines Teils meiner Aktien ist für die Viromed Medical AG von Vorteil. Das zunehmende Engagement von führenden Medizinunternehmen und Investoren bestätigt die vielversprechenden Perspektiven von Viromed. Darüber hinaus werden wir von der profunden Expertise und dem weitreichenden Netzwerk unseres neuen Investors profitieren, um den europäischen Markteintritt des Unternehmens gezielt zu beschleunigen. Damit ist diese Umplatzierung im besten Interesse aller Aktionäre und der Gesellschaft insgesamt.“ Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de

