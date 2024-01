EQS-News: Vita 34 verkleinert Vorstand bis auf Weiteres

EQS-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Personalie

Vita 34 verkleinert Vorstand bis auf Weiteres



02.01.2024 / 12:13 CET/CEST

Vita 34 verkleinert Vorstand bis auf Weiteres





Vita 34 verkleinert Vorstand bis auf Weiteres

Finanzvorstand Dirk Plaga zum 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden

Vorstand wird vorübergehend von drei auf zwei Mitglieder verkleinert

Leipzig, 2. Januar 2024 – Die Vita 34 AG, die führende Zellbank Europas und drittgrößte der Welt, nimmt Veränderungen im Vorstand vor. Finanzvorstand Dirk Plaga ist zum 31. Dezember 2023 als Vorstand der Vita 34 AG ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die Niederlegung des Vorstandsamtes erfolgt im besten gegenseitigen Einverständnis. Herr Plaga führte das Finanzressort seit August 2022.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Vita 34 AG, Herr Dr. Alexander Granderath, dankt Herrn Plaga ausdrücklich für seinen Einsatz zum Wohle des Unternehmens. Der gesamte Aufsichtsrat wünscht Herrn Plaga für seine weitere berufliche Entwicklung alles erdenklich Gute.

"Im Namen des Vorstands möchte ich mich bei Dirk Plaga für die Zusammenarbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren bedanken", erklärt Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. Der Vorstand wird bis auf Weiteres auf zwei Mitglieder verkleinert. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen entscheiden, in welcher Konstellation der Vorstand künftig arbeiten wird.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Vita 34 AG

Telefon: +49 (0341) 48792 - 0

Mobil: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Aufgrund der Erweiterung des Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM will das Unternehmen in die Bereiche Zell- und Gentherapien und CDMO investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 930.000 Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt.