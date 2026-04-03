Equipment legte Quartalsergebnis vor

Equipment lud am 01.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 33,33 Prozent auf 0,02 Millionen KWD. Im Vorjahr hatte Equipment 0,03 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at