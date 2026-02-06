Equitable: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Equitable hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,76 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,44 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,28 Milliarden USD.

Equitable hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,830 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,78 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 11,67 Milliarden USD, gegenüber 14,41 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 19,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at