Era Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Era Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 350,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 388,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at