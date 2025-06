Erdbeeren zu Saison-Tiefpreisen - so viel kostet die Schale

BRUCHSAL/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Schale Erdbeeren gibt es aktuell zu den wohl günstigsten Preisen der Saison. "Da gibt es jetzt diese Woche auch Preise unter zwei Euro", sagt Marktanalystin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Vergangene Woche lag der günstigste Preis im Supermarkt demnach noch bei 2,39 Euro für 500 Gramm - der Durchschnittspreis für das Kilogramm deutsche Erdbeeren bei 5,87 Euro.

Zum Vergleich: Ende April/Anfang Mai lag das Kilo im Durchschnitt noch bei 8,19 Euro, wie die Marktanalystin sagt. In der zweiten Junihälfte würden die Preise voraussichtlich wieder anziehen.

Nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern sind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und Bayern bereits rund 70 Prozent der Normalkultur geerntet. Im Norden, wie in Niedersachsen und Brandenburg, seien es dagegen erst etwa 20 Prozent. Die Hauptsaison endet demnach im Süden Anfang Juli, in den anderen Bundesländern im Laufe des Julis./jak/DP/zb