Erfolgreicher Start des fünften und sechsten O3b mPOWER-Satelliten von SES

SES gab heute den erfolgreichen Start von zwei weiteren Satelliten des Systems O3b mPOWER um 16:08 Uhr Ortszeit an Bord einer Falcon-9-Trägerrakete von SpaceX vom Raumflughafen Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS) in Florida, USA, aus bekannt. Nach dem Start des fünften und sechsten O3b mPOWER-Satelliten verfügt das System nunmehr über die erforderlichen sechs Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO), um leistungsstarke Netzdienste bereitzustellen, die einen hohen Durchsatz, eine niedrige vorhersagbare Latenz sowie eine einzigartige Flexibilität und Verfügbarkeit kombinieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231112096433/de/

SES’s fifth and sixth O3b mPOWER satellites successfully launched on 12 Nov 2023. (Photo: SpaceX)

Letzten Monat kündigte SES an, die Konstellation O3b mPOWER werde um zwei weitere von Boeing gefertigte Satelliten ergänzt, womit sich die Flotte auf insgesamt 13 Satelliten belaufe. Diese zusätzliche Investition sollte aus den bestehenden Investitionsausgaben von SES bestritten werden. Die im letzten Jahr gestarteten vier ersten O3b mPOWER-Satelliten haben ihre endgültige Orbitalposition erreicht und werden derzeit orbitalen Überprüfungen unterzogen, unter anderem einer Reihe von Validierungstests der Systeme des Weltraum- und des Bodensegments.

Allein im Jahr 2023 hat SES bisher 160 O3b mPOWER-Terminals zusätzlich zur bestehenden O3b-Konstellation eingerichtet und getestet, um Kunden in den Sektoren der Mobilität, der Telekommunikation, der Regierungsdienste und der Unternehmen zu bedienen.

"Nun, da der fünfte und der sechste O3b mPOWER Satellit gestartet sind und innerhalb der nächsten Monate in Betrieb genommen werden, bereiten wir uns darauf vor, unseren Kunden die hochleistungsfähigen Konnektivitätsdienste bereitzustellen, die sie benötigen. Durch eine verstärkte Resilienz des Netzes sind wir sicher, dass wir unseren Kunden die zuverlässige und sichere Konnektivität bereitstellen können, die sie für ihre Geschäfte benötigen", so Ruy Pinto, CEO von SES.

Die Betriebsaufnahme der kommerziellen O3b mPOWER-Dienste ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Um mehr über O3b mPOWER zu erfahren, besuchen Sie unseren Newsroom.

Folgen Sie uns auf:

Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn | Instagram

Hier finden Sie unseren Blog >

Besuchen Sie hier unsere Media Gallery >

Über SES

SES hat die Vision, durch die Verbreitung von Fernsehinhalten in höchster Qualität und die Bereitstellung nahtloser Konnektivität beeindruckende Erlebnisse rund um den Erdball zu ermöglichen. Als führender globaler Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte betreibt SES eine weltweit einzigartige Satellitenkonstellation in mehreren Umlaufbahnen, welche weltweite Abdeckung mit Leistungsstärke kombiniert – darunter das wirtschaftliche, mit geringer Latenz arbeitende O3b-System in der mittleren Erdumlaufbahn. Mithilfe des umfangreichen und intelligenten cloudfähigen Netzwerks kann SES an jedem Ort zu Lande, zu Wasser und in der Luft hochwertige Konnektivitätslösungen bereitstellen und ist Partner weltweit führender Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, staatlicher Regierungsbehörden, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleistern, Rundfunkanbietern, Betreibern von Videoplattformen und Inhalteanbietern. Das Videonetzwerk von SES versorgt mehr als 6.400 Kanäle und erreicht mit seiner beispiellosen Reichweite rund 369 Millionen Haushalte. Zudem stellt es Mediendienstleistungen für lineare und nichtlineare Inhalte bereit. Das Unternehmen ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231112096433/de/