Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentierte Quartalsergebnisse

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,48 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 56,24 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at