Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen mutmaßlichen Fico-Angreifer

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Nach dem Attentat auf Regierungschef Robert Fico ermitteln die slowakischen Behörden wegen versuchten Mordes gegen den mutmaßlichen Täter. Wie Innenminister Matus Sutaj Estok am Donnerstag nach einer Sitzung des Sicherheitsrats in Bratislava weiter sagte, handelt es sich bei dem Mann um einen "einsamen Wolf", der mit der politischen Entwicklung in der Slowakei unzufrieden sei. Er sprach erneut von einem politisch motivierten Angriff. "Ich kann bestätigen, dass der Verdächtige kein Mitglied einer radikalisierten politischen Gruppierung ist, weder einer rechten noch einer linken", betonte Sutaj Estok./wo/DP/men