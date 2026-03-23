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23.03.2026 17:57:38

Erotik-Milliardär hinter Online-Plattform OnlyFans gestorben

LONDON (dpa-AFX) - Er krempelte mit der Online-Plattform OnlyFans das Erotik-Geschäft um: Milliardär Leo Radvinsky ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf einen langen Kampf gegen den Krebs. Der in der Ukraine geborene und in Chicago aufgewachsene Unternehmer hatte die Betreiberfirma hinter OnlyFans 2018 den britischen Gründern abgekauft.

Das Geschäft von OnlyFans sind Abos auf Inhalte einzelner Video-Autorinnen und -Autoren - ein zentraler Teil davon ist Erotik. Die Plattform, die 20 Prozent der Einnahmen einbehält, hebelte mit ihrem Direktmodell die traditionellen Strukturen der Branche aus und erlebte einen besonderen Schub in der Corona-Pandemie.

Der zurückgezogen in Florida lebende Radvinsky bekam als OnlyFans-Besitzer seit 2021 rund 1,8 Milliarden Dollar in Form von Dividenden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Der "Financial Times" zufolge waren es allein im vergangenen Jahr gut 700 Millionen Dollar. Das "Wall Street Journal" berichtete Anfang des Jahres von Gesprächen über den Verkauf eines Mehrheitsanteils, in denen die Firma insgesamt mit rund 3,5 Milliarden Dollar bewertet worden sei./so/DP/men

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