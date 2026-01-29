29.01.2026 14:35:41

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 24. Januar abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 209.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 205.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 210.000 von ursprünglich 200.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.250 auf 206.250.

In der Woche zum 17. Januar erhielten 1,827 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 38.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)

