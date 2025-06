Erste S-Bahnen in Berlin fahren wieder

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem kurzen, aber heftigen Unwetter in Berlin rollt der S-Bahn-Verkehr langsam wieder an. Laut einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens fuhren am Abend lediglich zwei Linien - und die auch nur verkürzt. Auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke durch die Hauptstadt fahren wieder S-Bahnen zwischen Anhalter Bahnhof und Nordbahnhof. Zudem pendeln Züge der S47 zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. "Alle anderen Linien verkehren noch nicht", hieß es weiter. Der S-Bahn-Verkehr war inmitten des Feierabendverkehrs wegen umgestürzter Bäume komplett eingestellt worden./cht/DP/jha