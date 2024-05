Erste Schätzungen: Addex Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Addex Therapeutics lädt voraussichtlich am 27.05.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,442 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Addex Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -5,100 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 42,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -14,522 USD, gegenüber -18,970 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at