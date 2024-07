Erste Schätzungen: AEye veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AEye lässt sich voraussichtlich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AEye die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass AEye für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 82,46 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -4,900 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -14,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,6 Millionen USD, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at