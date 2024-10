Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (A) wird voraussichtlich am 31.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,200 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 50,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 339,40 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 169,13 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,757 CNY im Vergleich zu 0,720 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 695,38 Milliarden CNY, gegenüber 1.350,87 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at