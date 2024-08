Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Agricultural Bank of China (A) wird voraussichtlich am 30.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,185 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Agricultural Bank of China (A) 0,180 CNY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 167,96 Milliarden CNY – ein Minus von 49,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agricultural Bank of China (A) 334,22 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,748 CNY im Vergleich zu 0,720 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 692,53 Milliarden CNY, gegenüber 1.350,87 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

