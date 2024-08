Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (H) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Agricultural Bank of China (H) äußert sich voraussichtlich am 30.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,185 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 56,42 Prozent auf 167,96 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 385,39 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,748 CNY, gegenüber 0,800 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 692,53 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.494,42 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

