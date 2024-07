Erste Schätzungen: Air Canada Voting and Variable Voting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Air Canada Voting and Variable Voting äußert sich voraussichtlich am 07.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,978 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 58,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,34 CAD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,43 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,57 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 CAD, gegenüber 6,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 22,49 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,83 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at