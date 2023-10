Erste Schätzungen: Air China legt Quartalsergebnis vor

Air China wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Air China im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,009 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,630 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 77,50 Prozent auf 32,19 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Air China noch 18,14 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,044 CNY, gegenüber -2,812 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 137,40 Milliarden CNY im Vergleich zu 52,90 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at