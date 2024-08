Erste Schätzungen: Alm Brand A-S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alm Brand A-S äußert sich voraussichtlich am 15.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,230 DKK je Aktie gegenüber 0,160 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Alm Brand A-S 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,07 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alm Brand A-S 3,55 Milliarden DKK umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,820 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,400 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 12,18 Milliarden DKK, gegenüber 14,72 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at