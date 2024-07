Erste Schätzungen: Alsea SAB de CV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alsea SAB de CV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Alsea SAB de CV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,859 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,47 Prozent auf 19,98 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,95 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,03 MXN, gegenüber 3,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 82,15 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 76,23 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at