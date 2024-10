Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amara Raja Batteries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 14,68 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Amara Raja Batteries 13,25 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amara Raja Batteries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 31,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 29,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 57,47 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 51,05 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 124,97 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 116,58 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at