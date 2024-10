Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B legt Quartalsergebnis vor

Ambu A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 05.11.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,520 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ambu A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 DKK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,61 Prozent auf 1,42 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B noch 1,26 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 DKK, gegenüber 0,650 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,42 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,78 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at