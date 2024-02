Erste Schätzungen: Amerigo Resources legt Quartalsergebnis vor

Amerigo Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,020 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Amerigo Resources mit einem Umsatz von insgesamt 46,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent verringert.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 0,010 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 161,7 Millionen USD, gegenüber 168,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at