Erste Schätzungen: Angel Oak Mortgage zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Angel Oak Mortgage wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,248 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 20,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,731 USD, gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 33,7 Millionen USD im Vergleich zu 58,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at