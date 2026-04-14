Anji Microelectronics Technology Aktie

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A legt Quartalsergebnis vor

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,50 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 48,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A 1,01 CNY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 740,7 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 35,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,79 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,69 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 3,59 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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