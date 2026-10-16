Anji Microelectronics Technology Aktie
WKN DE: A3C14V / ISIN: CNE100003ML1
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A legt Quartalsergebnis vor
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A wird sich voraussichtlich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,15 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A noch 1,06 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 885,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 670,7 Millionen CNY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,32 CNY, gegenüber 3,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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