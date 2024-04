Erste Schätzungen: AOI ELECTRONICS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AOI ELECTRONICS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -12,800 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AOI ELECTRONICS noch ein Verlust pro Aktie von -72,220 JPY in den Büchern gestanden.

AOI ELECTRONICS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,13 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -105,010 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,25 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 34,80 Milliarden JPY, gegenüber 37,23 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at