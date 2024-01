Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird voraussichtlich am 08.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -30,935 USD. Im Vorjahresquartal waren 235,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AP Moeller - Maersk A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 206,61 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1361,12 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 50,85 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 81,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at