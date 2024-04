Erste Schätzungen: Aruze stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aruze präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 41,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,02 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,50 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Aruze für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 39,98 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 209,20 JPY je Aktie, gegenüber 367,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 195,92 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 179,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at