WKN: A0B6JK / ISIN: JP3110650003

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: ASAHI INTECC legt Quartalsergebnis vor

ASAHI INTECC wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 25,73 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 24,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ASAHI INTECC in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 33,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 31,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 89,73 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 46,92 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,21 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 120,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

