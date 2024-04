Erste Schätzungen: Asanko Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asanko Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Asanko Gold nach der Prognose von 1 Analyst 66,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD im Vergleich zu 0,160 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 340,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at